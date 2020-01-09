Selen Görgüzel Alkan, yılbaşında giydiği kıyafet hakkında konuştu

Geçen gün Akmerkez’de objektiflere takılan Selen Görgüzel Alkan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılbaşında giydiği kıyafeti olumlu, olumsuz eleştirilere maruz kalan Görgüzel konuya açıklık getirdi “Benim giydiğim kıyafetin içinde elbise vardı, saat on iki olunca üstteki kıyafeti çıkarttım ve altımdan disko topu gibi bir kıyafetle devam ettim. Elbiseyi de sevgili Rufat İsmayil yaptı. Kendisi starlarla çalışan bir modacı. Beyonce’ye bir elbise tasarlamıştı onu çok beğendim, sağ olsun beni kırmadı ve o elbiseyi bana dikti. İyi ki de dikmiş çok güzel tepkiler aldım” dedi.



2019 yılının son aylarında çıkarttığı “Gönül Salıncağı” isimli şarkısı ile ilgili konuşan Selen Görgüzel “Şarkı 1.5 ay oldu ve çok sevildi. Hamdi inanılmaz çekti ve klip çekildikten sonra, ‘Hamdi bir daha senin sözünden çıkmayacağım’ dedim çünkü inanılmaz güzel çekti. O da ‘Ben seni nasıl görüyorsam o halini göstermek istedim klipte’ dedi. Çok memnunum” dedi.