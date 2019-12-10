Selen Görgüzel Alkan’dan ‘ayaklı foto’

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile evli olan Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Alkan ayaklarıyla ilgili soruyu da yanıtsız bırakmadı.

Kısa bir süre önce çıkardığı single ile müzisyen tarafını ortaya çıkartan ve büyük beğeni kazanan Selen Görgüzel Alkan yine single öncesi hem takipçilerinin karşısına çıkarak hem piyasaya sunduğu işin dönüşlerini aldı hem de takipçilerinin sorularını yanıtlayarak onların kafasında kendisiyle ilgili oluşan sorulara yanıt verdi.

ONLARCA SORU YANITLADI

Selen Görgüzel Alkan, Instagram’ın soru cevap özelliğini kullanarak takipçilerinden kendisine sorular yöneltmesini istedi. Kendisine kısa sürede gelen çok sayıda soruya içtenlikle yanıt veren Alkan, ayaklarıyla ilgili bir soruya da yanıt verdi ancak bu soruyu saçma bulduğunun altını çizmeden duramadı.



