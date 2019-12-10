Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Selen Görgüzel Alkan’dan ‘ayaklı foto’
Selen Görgüzel Alkan’dan ‘ayaklı foto’
Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile evli olan Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Alkan ayaklarıyla ilgili soruyu da yanıtsız bırakmadı.
Magazin 10 Aralık 2019 - 08:39

Kısa bir süre önce çıkardığı single ile müzisyen tarafını ortaya çıkartan ve büyük beğeni kazanan Selen Görgüzel Alkan yine single öncesi hem takipçilerinin karşısına çıkarak hem piyasaya sunduğu işin dönüşlerini aldı hem de takipçilerinin sorularını yanıtlayarak onların kafasında kendisiyle ilgili oluşan sorulara yanıt verdi.

ONLARCA SORU YANITLADI

Selen Görgüzel Alkan, Instagram’ın soru cevap özelliğini kullanarak takipçilerinden kendisine sorular yöneltmesini istedi. Kendisine kısa sürede gelen çok sayıda soruya içtenlikle yanıt veren Alkan, ayaklarıyla ilgili bir soruya da yanıt verdi ancak bu soruyu saçma bulduğunun altını çizmeden duramadı.


İLGİLİ HABERSelen Görgüzel: Hamdi ile çalışmak zor

Etiketler