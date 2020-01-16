Selen Görgüzel Alkan’dan doğumgünü kazandibisi!

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel Alkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eşi Hamdi Alkan için gerçekleştirdiği doğum günü sürprizini paylaştı.

Kısa bir süre önce çıkardığı single ile dikkatleri üzerine toplayan Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından şarkısıyla ilgili paylaşımları takipçilerine aktarmaya devam ediyor. Hesabını aktif olarak kullanan ve gündelik hayatına dair paylaşımlara da yer veren Selen Görgüzel Alkan, bu defa eşi Hamdi Alkan için hazırladığı doğumgünü süprizini takipçilerinin beğenisine sundu.

PASTA DEĞİL KAZANDİBİ

52 yaşına giren eşi Hamdi Alkan için tatlı hazırlayan Selen Görgüzel Alkan neden doğum günü pastası olmadığını yaptığı paylaşıma düştüğü: “Aşk kalbini yakan ben gibidir en sevdiği tatlı kazandibidir diye doğumgününe özel ellerimle tatlı yaptım yarime. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Hamdiiiiim” notuyla gösterdi.