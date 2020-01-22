Selen Görgüzel Alkan’dan eşi Hamdi Alkan’a: İstersen beni dava edebilirsin

Kısa süre önce çıkardığı single ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Hamdi Alkan ile sosyal medyada geçirilen vakit üzerine tatlı bir atışma yaşadı ve o anları paylaştı.

Sadece sesiyle değil aynı zamanda güzelliğiyle de dikkat çeken Selen Görgüzel Alkan, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Hatta bu yüzden de kimi zaman yönetmen ve oyuncu eşi Hamdi Alkan’dan uyarılar alan Selen Hanım, dün akşam yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

EVİNDEN HİKAYE PAYLAŞTI

Selen Görgüzel Alkan, evinden paylaştığı hikayede kocası Hamdi Alkan ile sosyal medya paylaşımları üzerine tatlı bir atışma yaşadı. Kendisine kızmasına rağmen eşinin de sosyal medyayı yoğun bir şeklide kullandığını söyleyen Selen Görgüzel Alkan dikkat çeken ifadeler kullandı.