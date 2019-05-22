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Selen Görgüzel Alkan’dan mesaj var
Selen Görgüzel Alkan’dan mesaj var
Kızı İlknaz'ın eğitim sürecini yakından takip etmek ve onu Amerika'daki okulunun ilk günlerinde yalnız bırakmamak adına yurtdışında olan Selen Görgüzel Alkan, buradan yaptığı paylaşımla adeta eşi Hamdi Alkan'dan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.
Magazin 22 Mayıs 2019 - 07:28

Kısa bir süre önce çıkardığı single ile sevenleriyle buluşan Selen Görgüzel Alkan’ın, magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre eşiyle arasının bozuk olduğu ve ayrılmayı düşündükleri konuşuluyordu. Kızı İlknaz’ı Amerika’daki okuluna kaydettirmek adına bir süredir yurtdışında olan Selen Görgüzel, Amerika’da kalma süresini biraz uzatınca çiftin evliliklerinin zorda olduğu yönündeki haberler artmıştı. Her ne kadar Hamdi Alkan boşanma iddialarını yalanlamış olsa da Selen Görgüzel de hesabından paylaştığı satırlar ile adeta bu gündeme bir göndermede bulundu.

İşte Selen Hanım’ın o satırları: “Acık kafa dağıtıyorum, dinleniyorum, düşünüyorum, geziyorum, görüyorum… Ne diyorsunuz duymuyorum!”

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