Selen Görgüzel Alkan’dan mesaj var

Kısa bir süre önce çıkardığı single ile sevenleriyle buluşan Selen Görgüzel Alkan’ın, magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre eşiyle arasının bozuk olduğu ve ayrılmayı düşündükleri konuşuluyordu. Kızı İlknaz’ı Amerika’daki okuluna kaydettirmek adına bir süredir yurtdışında olan Selen Görgüzel, Amerika’da kalma süresini biraz uzatınca çiftin evliliklerinin zorda olduğu yönündeki haberler artmıştı. Her ne kadar Hamdi Alkan boşanma iddialarını yalanlamış olsa da Selen Görgüzel de hesabından paylaştığı satırlar ile adeta bu gündeme bir göndermede bulundu.

İşte Selen Hanım’ın o satırları: “Acık kafa dağıtıyorum, dinleniyorum, düşünüyorum, geziyorum, görüyorum… Ne diyorsunuz duymuyorum!”