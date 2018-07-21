Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Selen Görgüzel Alkan’dan sevgi ve hoşgörü mesajı
Selen Görgüzel Alkan’dan sevgi ve hoşgörü mesajı
Önümüzdeki ay bir albüm çıkarmaya hazırlanan Selen Görgüzel Alkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geride bıraktığımız gün yaptığı bikinili paylaşımlara ve bunlara gelen tepkilere atıfta bulundu.
Magazin 21 Temmuz 2018 - 15:29

Albüm öncesi konakladığı otelde yorgunluk atan Selen Görgüzel Alkan, buranın plajında muhabirlere mayolu ve bikinili pozlar vermiş ve çarpıcı vücudunu da sergilediği bu karelerle büyük ses getirmişti. Bu fotoğrafları hakkında çok sayıda yorum alan Selen Görgüzel Alkan, kocasının bu pozlara nasıl izin verdiği üzerinden de bir hayli eleştirilmişti. Paylaşılan bu yorumların ardından kocası Hamdi Alkan’ın savunan ve onun bir kahraman olduğunu söyleyen Selen Görgüzel Alkan’ın yeni paylaşımı da bikinili oldu. Selen Görgüzel Alkan bu fotoğrafı: “Dünyа her birimiz için, onu ne biçime sokmаk istiyorsаk öyle olаcаktır. Onun gerçek sаhipleri güler yüzlü hoşgörülü sevgi dolu insаnlаrdır” notuyla paylaştı ve huzurlu bir dünya için sevgi ve hoşgörü mesajı verdi.

İLGİLİ HABERSelen Görgüzel Alkan'dan kızı İlknaz'a övgü dolu satırlar

 

İLGİLİ HABERSelen Görgüzel: Gavat değil kahraman
Etiketler