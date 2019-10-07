Selen Görgüzel Alkan’dan Zeynep açıklaması

Oyuncu, “Hala çok acım var, çok acıymış. Onun ben sırtında, kucağında büyüdüm. Günümüzde babaanne, anane kavramı pek fazla özümsenmiyor, bilmiyorum. Ama babaannemi kaybettim diyince insanlar pek önemsemiyor. Yaşlıdır, bayramlarda falan ziyaret edilir sanılıyor. Biz öyle değildik, onun sırtında, kucağında tekerlemeleriyle masallarıyla büyüdük. Beni sevenlerden tek bir şey istiyorum, dua etsinler” diye konuştu.

“KENDİ DOĞRULARIMLA YAŞIYORUM”

Enes Fosforoğlu'nun tabutu başında çektirdiği fotoğraf sonrası eleştirilere maruz kalan Görgüzel'e konu hatırlatılınca, “İnsanların bakış açısıyla farklı. Kimi yaptığı zaman alkışlamıyor, kimisi yaptığı zaman yargılanıyor. Biraz insanların insanları bireylere koyma şekliyle de alakalı, değerlendirme şekliyle de alakalı. O yüzden bunun cevabı bende yok. Olaylara bakış açısı olan insanlarda. Sen nasıl bakıyorsan, o nasıl bakıyorsa onun cevabı sizlerde, bende değil. Ben kendi doğrularımla yaşıyorum her zaman” şeklinde konuştu.

Yeni single çıkaracağını söyleyen Görgüzel,”Daha önce hiç kimse tarafından seslendirilmemiş, Erkin Koray tarafından okunmuş bir şarkıyı yaptık, söylemeyeceğim ama. Çok enteresan oldu benim için. Tam stüdyoya okumaya gittiğim gün babaannemin yoğun bakıma kaldırıldığı haberi geldi. Ben o gün okumamı yapamadım. Şimdi biraz toparlanıp okumamı tamamlayacağım. Babaannem için bu şarkıyı aslanlar gibi okuyacağım. Onun içinde daha anlamlı ve güzel olacağına inanıyorum' dedi.

“ZEYNEP ÇOK YETENEKLİ BİR ÇOCUK”

Eşi Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlardan rahatsız oluyor mu? sorusuna Görgüzel, “Hamdi bey, bu konuyla ilgili fikrini daha önce söylenişti. Bu çocuklar genç çocuklar, artık gününüzde dijitalin çok ön planda olduğu, insanların egolarının, yeteneklerinin ve beğenilerinin bu platform da kendini çok buluştura bildiği bir alan olduğu için sadece Zeynep değil, o jenerasyonda bu mesleği yapsın yada yapmasın orada bir çok şeyler yapıyor genç kızlar. Zeynep'in tabi Hamdi Alkan'ın kızı olmasından sebep daha çok göze çarptığı için, kimisi çok beğeniyor takip ediyor, kimisi eleştiri de bulunuyor. Ben sadece onun ablası olarak konuşuyorum, Zeynep çok yetenekli bir çocuk, bir de Roma'da çok ciddi bir oyunculuk eğitimi alıyor.

Bütün dersleri çok iyi, çok iyi notlarla geçiyor. Okulda birincilik alıyor. Güzel teklifler alıyor yurtdışından. Onun bu eğitiminin ve background bu dijitalle ört bas edilmemesini isterim. Onun yetenekleri instagramdaki fotoğraflarla ört bas edilirse çok üzülürüm. Çok yetenekli bir çocuk mesleğiyle alakalı çok ciddi eğitim alıyor. Paylaşımları eğitiminin ve background önüne geçsin istemem o kadar” diye cevapladı. Görgüzel, sorasında eşinin toplantı yaptığı mekana geçerek sohbete dahil oldu