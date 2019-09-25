Selen Görgüzel Alkan’ı yıkan haber

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, çok sevdiği ve değer verdiği babaannesinin vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

Geride bıraktığımız aylarda çıkardığı single ile beğeni toplayan Selen Görgüzel Alkan, instagram hesabı üzerinden kendisini yıkan bir haberi takipçileriyle paylaştı. Üzerine titrediği ve çok değer verdiği babaannesinin ölüm haberini alan ve yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaşan Alkan şu ifadeleri kullandı:

“Biz şimdi sensiz ne yapacağız babaannem… Gitmeden deyiverseydin en çok kimi sevdiğini; ‘Babaanne doğru söyle en çok kimi seviyorsun…

Sen ilk göz ağrımsın kuzummm….’ Bu bizim son konuşmamızmış ya babaannem… Sensiz nasıl olacak ki…Ben sensiz napıcam babaanne…”





