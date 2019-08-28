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Selen Görgüzel Alkan’ın yaşamdan dileği…
Selen Görgüzel Alkan’ın yaşamdan dileği…
Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşamdan olan dileğini söyledi.
Magazin 28 Ağustos 2019 - 09:31

Geçtiğimiz aylarda ilk evliliğinden olan kızının okul kaydı için Amerika’ya giden ve hakkında eşi Hamdi Alkani’dan boşanacağı yönünde haberler çıkan Selen Görgüzel Alkan, bu iddiaları yalanlamış ve evliliğinin gayet iyi gittiğini söylemişti. Selen Görgüzel Alkan sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yaşamdan dileğini söyledi. İşte o satırlar:

“Yaşam seni gözlemlediğimde, bire bin veren bolluğunu görüyorum, bir tohumdan binlercesi fışkırıyor, anladım ki sen bolsun ve ben de senin bir parçan olduğuma göre aynı özelliklere sahibiz… Şimdi sana bir teklifim var, bolluk ve bereketi yaratabildiğimi, anlamamı ve deneyimlememi sağlar mısın?”

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