Selen Görgüzel, “Çöpçatanlık yapıyorum”

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya sayfasından yaptığı kıvrak dansıyla dikkat çeken Selen Görgüzel önceki gün, alışveriş sonrası basın mensupları tarafından görüntülendi.

“HAMDİ BEY BU KONULARDA PANİK”



Alışveriş sonrası gazeteciler ile sohbet eden Görgüzel, “Sizi gördüğüme çok sevindim, vallahi 20 gündür kendimizi eve kapattık” dedi. Muhabirler ile konuştuğu sırada arayan eşi Hamdi Alkan ile telefonla görüşen Görgüzel, “Hamdi Bey sipariş verdi, unutmadan onu da alayım. Hamdi Bey bu konularda biraz panik, o yüzden markete beni gönderiyor, ofis boy oldum resmen” diyerek kahkaha attı.

“BANA KARŞI PES EDİYOR”



Alışverişe sıra sıra çıktığını belirten şarkıcı, “Evden çıkmıyoruz, bol bol kitap okuyor ve film izliyoruz. Bazen yastık savaşı yapıyoruz, tabii ki Hamdi Bey bana karşı pes ediyor. Sporu ihmal etmiyoruz, evimde spor salonu yok ama internetten açtığım videoları yapmaya çalışıyorum” dedi.

ÇÖPÇATANLIK YAPIYOR



20 günlük karantina boyunca evde nasıl olduklarını anlatan Görgüzel, “Bol bol sosyal medya yayını yapıyorum, geçtiğimiz günler evli ama küs olan bir çifti barıştırdım, iki kişinin arasını yaptım. Kısaca evde çöpçatanlık yapıyorum” diyerek kahkaha attı.

