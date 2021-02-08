Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı Poyraz’a bindi

Çekeceği yeni film için Kars’ta yer araştırması yapan Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel’e sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Hamdi Alkan, Koşapınar Köyü’nde taş evleri gezdikten sonra eşi Selen Görgüzel ve beraberindekilerle Kekeç Köyü’ne geçti.

Araçlarıyla Kekeç Köyü’ne yaklaşan Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzel’i, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü’nün atlı ciritcileri karşıladı. Aracından inerek kulüp başkanı Selçuk Başkaya’nın ‘Poyraz’ isimli beyaz atına binen Selen Görgüzel, Türk bayrağıyla objektiflere poz verdi. Kulüp binasına kadar at üstünde gelen Görgüzel, ahıra çekilen ata elleriyle şeker yedirdi.



Kulüp binasına giren Selen Görgüzel, eşi Hamdi Alkan ve arkadaşlarının doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Doğum günü pastası ve üzerinde yanan mumları gören Görgüzel, sürpriz için boynuna sarıldığı Hamdi Alkan’a teşekkür etti. Pastanın üzerindeki mumlara üfleyen Görgüzel, eşini çok sevdiğini onun da kendisini sevmeye devam etmesini istedi.



Sürprizlerden çok hoşlandığını anlatan Görgüzel, “Doğum günümde beyaz ata binmek beni çok mutlu etti. Hayatımın en güzel doğum gününü yaşadım. Bu kadar bembeyaz tertemiz bir ortamda beyaz atın üzerinde yeni yaşa girmek çok umut vaat edici oldu” diye konuştu.

Hamdi Alkan da bu güzel ortamda kendilerini ağırlayan herkese teşekkür ederek, “Umarım Selen çok mutlu olmuştur” dedi.