Selen Görgüzel işsiz kalmayı göze almış

Arkadaşıyla yemek yiyen Görgüzel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katıldığı televizyon programında yıllar önce sette başına gelen taciz olayını anlatıp kendisine sahip çıkılmadığı yönündeki açıklamaları hatırlatılan oyuncu; “Bana setlerde yaşanan can sıkıcı olayları sormuşlardı.

Ben çok şükür kimseyle negatif bir şey yaşamamıştım ama işin daha çok başındayken başıma bu gelmişti. Hukuki haklarımı ne olursa olsun kullanarak kendimi korudum. Şu an bu konulara karşı daha duyarlılar. O zaman olayı daha magazinel kullanıyorlardı. O dönem tek başıma kalmıştım. Her zaman kadın akıllı olmalı ve başına gelen herhangi negatif olayla başa çıkabilmelidir. İşsiz kalmayı göze alarak dava açmıştım. Bu bir öncülüktü belki” ifadelerini kullandı.