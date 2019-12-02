Selen Soyder’den Can Yaman’a libido göndermesi

Oyuncu Can Yaman verdiği bir röportajda 2016 yılında aynı dizide oynadığı meslektaşı Selen Soyder’e göndermede bulunmuş ve onun için; “Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela ‘Hangimiz Sevmedik' dizisindeki partnerim Selen Soyder'le bu yüzdem problem yaşadım. Gel de şimdi sette bu problemlerin üzerine kamera önünde aşk çek. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; Libidosu olanlar, libidosu olmayanlar… Cast da buna göre yapılmalı” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

SELEN’DEN YANIT GELDİ

Can Yaman’ın eski partneri hakkındaki bu sözleri ilk olarak Berrak Tüzünataç’ın dikkatini çekmiş ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Yaman’ı eleştirmişti. Yapılan bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Herkes Can Yaman’ı bir kadın hakkında bu tarz açıklamalar yaptığı için suçlarken konunun muhattabı olan Selen Soyder de yaptığı bir paylaşımla Yaman’a olan tepkisini ortaya koydu. Soyder, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına: “Çok şükür ki bugüne bugün libidosu düşük snop bir kadınım falan filan” notunu düştü. Ancak Soyder daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.