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Selena Gomez böbrek naklinin dövmesini yaptırdı
Selena Gomez böbrek naklinin dövmesini yaptırdı
Yaklaşık üç yıl önce lupus hastalığına bağlı yaşadığı organ hasarı nedeniyle ameliyat masasına yatan Selena Gomez, ameliyat olduğu tarihi koluna dövme yaptırdı.
Magazin 14 Ocak 2020 - 07:04

Selena Gomez, dört yılın ardından sonra Rare adlı yeni albümünü piyasaya sürdü. Albümüyle aynı adı taşıyan şarkıya klip çeken Gomez, sosyal medya hesabından, klip çekimlerinden bir dizi kamera arkası fotoğrafı paylaştı.

Selena Gomez video klip görüntüsü…

“Nadir klibim çıktı! O yüzden, o günden birkaç fotoğraf paylaşıyorum” diyen Gomez’in fotoğraflarından birinde, kollarını başının üstüne kaldırmış şekilde fotoğraflandı. Gomez’in sağ dirseğinin hemen üstünde açık biçimde tarih içeren bir dövme gözüküyor ancak sadece ilk rakamı olan 6 okunabiliyor.

Gomez, böbrek nakli olduğunu bu fotoğrafla açıklamıştı. -Instagram

Dövme, yeni şarkı için tuhaf bir bahçede çekilen müzik klibinin başlangıcında da görülebiliyor. Her ne kadar dövme tamamen görünmese de Gomez, 2017’de gerçekleşen böbrek nakli ameliyatının tarihini içereceğini daha önce doğrulamıştı. 6 rakamı muhtemelen ameliyatın gerçekleştiği haziran ayını temsil ediyor.

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Capital FM’le gerçekleştirdiği bir röportajda Gomez, yeni kol dövmesinin ardındaki anlamı açıklamıştı. Gomez sağ kolunu işaret ederek şunları söylemişti: “Aslında böbrek naklimin yapıldığı tarihi taşıyorum.Ve bunu bana böreğini veren kızla birlikte yaptım.”

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