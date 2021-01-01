Selena Gomez, Facebook’u suçladı

3 yıl boyunca Instagram’ın en çok takipçisi olan ünlüsü ünvanını taşıyan ancak daha sonra sosyal medya hakkında eleştirilerde bulunan ve farkındalık çağrılarını yapan Selena Gomez son olarak Facebook’u hedef aldı.

People dergisi tarafından Yılın Kişisi seçilen şarkıcı, sosyal medya devini pandemi sürecinde yalan haber yaymakla suçladı.

“TÜM BUNLAR NASIL YAŞANIYOR?”

Twitter hesabından açıklama yapan 28 yaşındaki şarkıcı, “Bilimsel dezenformasyon hayatlara mal oluyor. Facebook, corona virüsü ve aşılarla ilgili yalanların yayılmasına izin vermeyeceğini söyledi. Öyleyse tüm bunlar nasıl yaşanıyor?” diye sordu.