Selena Gomez: İnsanları bir kalıba koymayacağım

Selena Gomez, geçen aylarda yei bir güzellik markası kurmuştu. Yeni koleksiyonu hakkında bilgiler paylaşan Gomez, "Neslimdeki insanların üzerinde bir kalıba uymak gibi bir baskı var ve benim koleksiyonum ile bu baskıyı biraz olsun azaltmak istiyorum" dedi.

Geçen aylarda yeni albümüyle aynı adı taşıyan, “Rare Beauty” markasını kuran Selena Gomez, yaşıtları üzerindeki bir kalıba uymak baskısını kırmayı planlıyor.

Bu yıl içinde satışa sunulması beklenen Rare Beauty hakkında yeni bilgiler paylaşan Gomez, modayı yakından takip edenlere koleksiyonda özel bir kırmızı rujun olduğunu da belirtti.

Rihanna’nın Fenty Beauty markasında olduğu gibi fondöten renklerinde geniş ton skalası tercih ettiğini söyleyen Gomez’in koleksiyonunda da 48 farklı tonda fondöten ve kapatıcı olduğunu belirtti.

Makyaj ile ilişkisinden de bahseden Gomez, “Neslimdeki insanların üzerinde bir kalıba uymak gibi baskı var ve bu koleksiyonla baskıyı biraz azaltmak istiyorum. Rare Beauty ile herkesin bir kalıba sığmak yerine kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlayacak” dedi.

Oldukça geniş bir ürün yelpazesinin olduğunun sinyallerini veren Gomez’in bu yeni girişimi merakla bekleniyor.