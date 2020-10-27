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Selena Gomez: Sevgilim komik biri olmalı
Selena Gomez: Sevgilim komik biri olmalı
Justin Bieber'dan yıllar önce ayrılan Selena Gomez artık "eğlenceli" sevgili aradığını söyledi. Şarkıcı, aradığı kişideki özellikleri sıralarken "Komik olmalı" ifadesini kullandı.
Magazin 27 Ekim 2020 - 09:25

ABD’li pop şarkıcısı Selena Gomez, aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Kendisini güldürecek birini aradığını söyleyen 28 yaşındaki Gomez, daha önce Justin Bieber ve The Weeknd’le olan ilişkileriyle biliniyor.

Daily Mail’in haberine göre kısa süre önce dünyaca ünlü K-Pop grubu BLACKPINK’le yaptığı çalışmayla gündeme gelen genç şarkıcı, kendisini güldürecek küstah olmayan birini arıyor.

Verdiği yeni röportajda aradığı kişideki özellikleri açıklayan Gomez şu ifadeleri kullandı:

“Sadece komik olmalı. Bir erkeğin kendine güvenmesini sevsem de kibirden gerçekten hoşlanmıyorum.”

Gomez, Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber’la 2011’de çıkmaya başlamış ve ikilinin inişli çıkışlı ilişkisi 2018’de son bulmuştu.

Selena Gomez-Justin Bieber (Fotoğraf: Shutterstock)

Kısa süre önce Drake ve DJ Khaled’in Popstar klibinde oynayan Bieber’ın, klipte Drake’in sözlerine playback yaparken eski sevgilisi Selena’nın ismini anması tartışma konusu olmuştu.

Yalnız olmaktan herhangi bir şikayet duymadığını belirten Gomez şunları ekledi:

“Yalnızım ve bundan tamamen memnunum. Yalnız olmanın pek çok olumlu yanı var ve bu, hayatın bu aşamasındayken onlardan keyif almakla ilgili.”

Aradığı kişiyi flört uygulamalarında bulabileceğini düşünmeyen şarkıcı, “Eminim bu bazılarında işe yarıyordur ama ben bunun olacağını göremiyorum” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 09:30 - 27.10.2020
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