Selena Gomez’den Justin Bieber hakkında ‘Duygusal taciz’ açıklaması

Ünlü şarkıcı Selena Gomez’den çarpıcı açıklama… 27 yaşındaki pop şarkıcısı NPR Radyosu'na verdiği röportajda ilk kez samimi itiraflarda bulundu. “İlişkim süresince bir çeşit tacize uğradığımı hissettim” diyen Gomez, programcının”Duygusal taciz mi” sorusuna “Evet” yanıtını verdi.

Gomez, “Bir yetişkin olarak bunu anlamanın bir yolunu bulmak zorundaydım. Hayatımın geri kalanında bunu konuşmak istemedim. Hayatımın kendimi en güçlü hissettiğim döneminde olduğumu söyleyebilmekten dolayı gurur duyuyorum” dedi.

Gomez ayrıca kendi yazdığı Lose You To Love Me şarkısını da Bieber ile bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü dönemde yazdığını doğruladı. “O şarkımla gurur duyuyorum” diyen Gomez, “İlişkide saygı dolu bir ayrılık yaşamadığımı hissettim. Bunun için bir şeyler söylemeliydim. O, nefret dolu bir şarkı değil. Bazı güzel şeyler yaşadım. Bunu asla inkar edemezdim” şeklinde konuştu. Gomez ayrıca Bieber ile ilişkisi hakkında, “Çok zordu ve bittiği için mutluyum” ifadesini kullandı.