Selim Bayraktar: Cildimin yapısı bozuldu ve ciddi bir tedaviye maruz kaldım

Kamera karşısında ya da sahnede izlemeye alıştığımız ünlü isimler zaman zaman yaptıkları paylaşımlar ve itiraflarla mesleklerinin aslında ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor. Bu tarz bir itirafta bulunan son isim oyuncu Selim Bayraktar oldu.

Takipçilerini 2011 yılına götüren Bayraktar, cildinin yapısının bozulmasına yol açan olayı şöyle anlattı:

“Yıl 2011: Otello oyununa hazırlanırken bütün vücuduma sürülen boyadan sora boyanın çıkmaması için fixer uygulaması yapılırken sevgili partnerim Orkun Yılmaz çekmişti bu fotoğrafı. Tabi ki bu uygulama haftada 4 gün toplam da 3.5 yıl sürdü ve devamında cildimin yapısı bozuldu ve ciddi bir tedaviye maruz kaldım. İşimizin bilinmeyen yanlarından yalnızca bir kısmı bu elbette. Ruhsal ve bedensel yükümlülüğü çoktur oyunculuğun.saymakla bitmez. Sevmeden yapılmaz,aşkla yapılır hele ki söz söyleme derdin varsa yan etkilerine bakılmaz,emekliliği yoktur. Sahne;sen ve taşıdığın ruhundur”