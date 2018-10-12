Selim Bayraktar kimdir? Selim Bayraktar nereli ve kaç yaşında?

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Kamera karşısına ilk kez Köprü isimli dizide canlandırdığı Erdal karakteri ile geçen ve ardından pek çok dizi ve filmde yer alan Selim Bayraktar, şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Ağlama Anne adlı dizide dizisinde, Ali Osman karakterini canlandırmaktadır. Selim Bayraktar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler… Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

Selim Bayraktar, 17 Haziran 1975 tarihinde Irak, Kerkük’de doğmuştur. Bir petrol şirketinde çalışmak için Irak'a giden Köyceğiz’li bir baba ile Kerkük’lü Türkmen annenin oğludur. Bir ablası vardır. İlkokulu Kerkük’de okudu.

Irak ordusuna katılmamak için ailesi ile birlikte çocuk yaşında Türkiye'ye kaçtı. Dört yıl Eskişehir'de yaşadı. Ortaokulu Eskişehir'de tamamladı. Sonra Antalya'ya taşındılar. Lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Lisede okurken Tiyatro atölyesinde kurslara katıldı. Sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazandı ve 2000 yılında mezun olduktan sonra Antalya'da yaşamaya başladı. Mezun olduğunda hemen ataması yapılamadığından bir yıl “Paris Sirki” adlı sirkte palyaço olarak çalıştı. Yurtdışı turnelerinde bulundu. Balkanski kardeşlerle sirk akrobasisi ve illüzyon çalışmaları yaptı ve birçok turnede bulundu. Askerlik görevinin ardından Devlet Tiyatrosu sınav açtı. Sınavı kazanan Selim Bayraktar, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. 2007 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’ndan Antalya Devlet Tiyatrosu’na atandı.

2006'da Köprü isimli dizide Erdal karakterini canlandırdı. 2009'da ise Bir Bulut Olsam isimli dizide Mahmut Paşa karakterine hayat verdi.

2012 yılına gelindiğinde ekranlarda fırtınalar estiren ve reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Halit Ergenç, Selma Ergeç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre, Okan Yalabık ve pek çok oyuncu ile birlikte rol aldı. Canlandırdığı Sümbül Ağa rolü ile yıldızı parlayan Selim Bayraktar, 2014 yılında Aşk Sana Benzer isimli filmde Aykut karakterini canlandırdı.

2005 yılından beri Devlet Senfoni Orkestrası'nda müzisyen Bihter Bayraktar ile evli olan Selim Bayraktar, 1.70 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.

Selim Bayraktar’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2017 – Vahşi Batı – Antalya Devlet Tiyatrosu

2016 – Komik Para – Antalya Devlet Tiyatrosu

2013 – Othello – Antalya Devlet Tiyatrosu

2011 – Sırça Kümes – Antalya Devlet Tiyatrosu

2010 – Kadeş Gelin – Antalya Devlet Tiyatrosu

2010 – Ana – Antalya Devlet Tiyatrosu

2009 – Cıbıl Kurt – Antalya Devlet Tiyatrosu

2008 – Bay Kolpert – Antalya Devlet Tiyatrosu

Selim Bayraktar’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Ağlama Anne (Ali Osman)(TV Dizisi)

2017 – Arada (Resul)(Sinema Filmi)

2017 – Çoban Yıldızı (Zekkar Karakaya)(TV Dizisi)

2017 – Ufak Tefek Cinayetler (Edip)(TV Dizisi)

2017 – Görünen Adam (Eşref Şerif)(TV Dizisi)

2017 – Cingöz Recai (Adil)(Sinema Filmi)

2017 – 7YÜZ (TV Dizisi)

2016 – Vezir Parmağı (Sinema Filmi)

2016 – İstanbul Kırmızısı (Sinema Filmi)

2016 – Kanlı Girdap (Ali) (Sinema Filmi)

2016 – Daha (Sinema Filmi)

2015 – Orman (Omar) (Kısa Film)

2015 – Gecenin Kraliçesi (Hakan) (TV Dizisi)

2015 – Ahirim Sensin (Hakan)(TV Dizisi)

2014 – Kırmızı (Gökhan) (Sinema Filmi)

2014 – Aşk Sana Benzer (Aykut) (Sinema Filmi)

2011 – 2013 – Muhteşem Yüzyıl (Sümbül Ağa) (TV Dizisi)

2009 – Büyük Oyun (Kaçakçı Lideri) (Sinema Filmi)

2009 – Bir Bulut Olsam (Mahmut Paşa) (TV Dizisi)

2007 – Köprü (Erdal) (TV Dizisi)

Ödülleri:

2014 – Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü