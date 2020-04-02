Selim Gürata kimdir? Selim Gürata nereli ve kaç yaşında?

Selim Gürata, 1960 doğumludur. İlk televizyon dizi deneyimini 2001 yılında yayınlanan Tatlı Hayat dizisi ile yaşayan Selim Gürata hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Selim Gürata nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Sadri karakterini canlandıran Selim Gürata hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Selim Gürata kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

SELİM GÜRATA KİMDİR?

Selim Gürata, 14 Mart 1960 tarihinde Karabük'te dünyaya gelmiştir. Daruşşafaka Lisesi ve TED Karabük Koleji’nde okudu ve buradan mezun oldu. 1979-1982 yılları arasında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyolojik Oseonografi bölümünde eğitimini sürdürdü. 1982 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümündeki eğitimini ise 1986 yılında tamamladı.

1985 yılında Devlet Tiyatroları Ankara Çocuk ve Gençlik Tiyatrosunda oyuncu olarak göreve başladı. Assitej Uluslararası Çocuk Oyuncuları Birliği, Unima Uluslararası Kukla ve Gölge Oyuncuları Birliği ve Tobav Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı üyesi olan sanatçının Geleneksel Türk Tiyatrosu ile ilgili çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Selim Gürata, 2007 yılından bu yana Antalya Devlet Tiyatrosu sanat yönetmenliğini ve müdürlüğünü yapmaktadır.

1989-1994 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sinema ve Uygulamalı Tiyatro dersleri, 1994-1995 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde diksiyon ve tiyatro dersleri, 2005-2006 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde sahne ve rol dersleri ve 2009-2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kuruculuğunu yaparak burada sahne ve rol dersleri vermiştir.

Bugüne kadar Sakarya Fırat, Aşk Yakar, Kabuslar Evi, Hayat Bilgisi, Belalı Baldız, Alanya Almanya, Yabancı Damat, Seher Vakti, Tatlı Hayat, Oyun İçinde Oyun, Yarım elma, Sıh Senem, Gurtbetçiler, İmparatorluktan Milli Devlete Atatürk, Şair Evlenmesi, Telekabare ve İnadına Aşk gibi projelerde yer almıştır.

Şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Sadri karakterine hayat veren Selim Gürata, 1.79 metre boyunda, 92 kilo ve Balık burcudur.

Selim Gürata'nın rol aldığı tiyatro oyunları:

– Belgelerle Kurtuluş Savaşı, 1985-1986 – Ankara Devlet Tiyatrosu

– Küçük Nasrettin (Ç.O.), 1986-1987 – Ankara Devlet Tiyatrosu

– Bütün Dünya Oyun Sahnesi, 1986-1987 – Ankara Devlet Tiyatrosu

– Çılgın Dünya, 1986-1987 – Ankara Devlet Tiyatrosu

– Vatan Diye Diye, 1987-1988 – Ankara Devlet Tiyatrosu

– Atçalı Kel Mehmet, 1989-1990 – Adana Devlet Tiyatrosu

– Güneş Çocuklar, 1989-1990 – Adana Devlet Tiyatrosu

– 72. Koğuş, 1990-1991 – Adana Devlet Tiyatrosu

– Hep Vatan İçin, 1990-1991 – Adana Devlet Tiyatrosu

– Ay Işığında Şamata, 1991-1992 – Adana Devlet Tiyatrosu

– Ocak (Yön.Yard.), 1991-1992 – Adana Devlet Tiyatrosu

– Bahar Noktası, 1992-1993 – Adana Devlet Tiyatrosu

– Lütfen Dokunmayın, 1992-1993 – Adana Devlet Tiyatrosu

– Sıkı Yönetim, 1992-1993 – Adana Devlet Tiyatrosu

– Bir Ceza Avukatının Anıları, 1993-1994 – Adana Devlet Tiyatrosu

– Karanlıkta Komedi, 1993-1994 – Adana Devlet Tiyatrosu

– İki Kalas Bir Heves, 1993-1994 – Adana Devlet Tiyatrosu

– Resimli Osmanlı Tarihi, 1994-1995 – Bursa Devlet Tiyatrosu

– Vişne Bahçesi, 1994-1995 – Bursa Devlet Tiyatrosu

– Cadı Kazanı, 1995-1996 – Bursa Devlet Tiyatrosu

– Çöpte Adam Var, 1995-1996 – Uluslararası Tiyatro Topluluğu

– Kaç Baba Kaç, 1995-1996 – Bursa Devlet Tiyatrosu

– Akide Şekeri, 1995-1996 – Bursa Devlet Tiyatrosu

– Düğün ya da Davul, 1996-1997 – Bursa Devlet Tiyatrosu

– Tılsım (Ç.O.), 1996-1997 – Bursa Devlet Tiyatrosu

– Palyaçolar (Ç.O.), 1996-1997 – Bursa Devlet Tiyatrosu

– Hüznün Coşkusu, 1997-1998 – Bursa Devlet Tiyatrosu

– Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, 1997-1998 – Bursa Devlet Tiyatrosu

– Bir Şehnaz Oyun, 1998-1999 – Bursa Devlet Tiyatrosu

– Çocuğum, 1999-2000 – Antalya Devlet Tiyatrosu

– Bütün Oğullarım, 2000-2001 – Antalya Devlet Tiyatrosu

– Bir Ceza Avukatının Anıları, 2000-2001 – Antalya Devlet Tiyatrosu

– Aslan Asker Chveik, 2001-2002 – Antalya Devlet Tiyatrosu

– Guguk Kuşu, 2001-2002 – Antalya Devlet Tiyatrosu

– Külhanbeyi Operası, 2002-2003 – Antalya Devlet Tiyatrosu

– Puntila Ağa ve Uşağı Matti, 2002-2003 – Antalya Devlet Tiyatrosu

– Roma Hamamı, 2003-2004 – Antalya Devlet Tiyatrosu

– Aşkım Benim Tiyatro, 2003-2004 – Kadriye Latifova Müzikal Dram Tiyatrosu– Kırcaali/Bulgaristan

– Paşaların Paşası, 2004-2006 – Antalya Devlet Tiyatrosu

– Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, 2006-2007 – Antalya Devlet Tiyatrosu

– Eskici Dükkanı, 2007-2008 – Antalya Devlet Tiyatrosu

– Hürrem Sultan, 2007-2008 – Kadriye Latifova Müzikal Dram Tiyatrosu- Kırcaali/Bulgaristan

Selim Gürata'nın sahneye koyduğu oyunlar :

Dadaloğlu, 1993-1994 – Seyhan Belediyesi Adana

Hadi Öldürsene Canikom, 1995-1996 – Tiyatro Kumpanyası Eskişehir

Gölgenin Canı, 1997-1998 – Bursa Devlet Tiyatrosu

Düdüklüde Kıymalı Bamya, 2003-2004 – Antalya Devlet Tiyatrosu

Bir Şehnaz Oyun, 2001-2002 – Ant.Barosu Yırtık Cüppe Top.

Kaç Baba Kaç, 2002-2003 – Ant.Barosu Yırtık Cüppe Top.

Yedi Kocalı Hürmüz, 2003-2004 – Ant.Barosu Yırtık Cüppe Top.

Resimli Osmanlı Tarihi, 2005-2006 – Ant.Barosu Yırtık Cüppe Top.

Yedi Kocalı Hürmüz, 2006-2007 – Kadriye Latifova Müzikal Dram Tiyatrosu Bulgaristan

Karmakarışık, 2006-2007 – Ant.Barosu Yırtık Cüppe Top.

Yedi Kocalı Hürmüz, 2006-2007 – Kepez Belediye Tiyatrosu

Hürrem Sultan, 2007-2008 – Kadriye Latifova Müzikal Dram Tiyatrosu Bulgaristan

Komik Para, 2007-2008 – Ant.Barosu Yırtık Cüppe Top.

Asilzadeler (Asiller Kulübü), 2008-2009 – Antalya Devlet Tiyatrosu

Şahane Düğün, 2008-2009 – Ant.Barosu Yırtık Cüppe Top.

Bir Ceza Avukatının Anıları, 2010-2011 – Ant. Barosu Yırtık Cüppe Top.

İdari görevleri:

1992-1994 – Adana Devlet Tiyatrosu müdür yard. ve müdür vekili

1998-1999 – Bursa Devlet Tiyatrosu sanat yönetmeni ve müdür

2004-2005 – Antalya Devlet Tiyatrosu sanat yönetmeni ve müdür

2007- Antalya Devlet Tiyatrosu sanat yönetmeni ve müdürü olarak çalışmaya devam ediyor.

Selim Gürata'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Gel Dese Aşk (Sadri) (TV Dizisi)

2019 – Yüzleşme (TV Dizisi)

2018 – Kızım (TV Dizisi)

2016 – Şahane Damat (TV Dizisi)

2015 – İnadına Aşk (Süreyya) (TV Dizisi)

2014 – Filinta: Bir Osmanlı Polisiyesi (Köpekçi Hasan Baba) (TV Dizisi)

2009-2012 – Sakarya Fırat (Albay Hüsamettin Yavuzer) (TV Dizisi)

2011 – Musallat 2 (Sinema Filmi)

2011 – Bizim Büyük Çaresizliğimiz (Ender’in Babası) (TV Dizisi)

2009 – Çığlık Çığlığa Bir Sevda (Sinema Filmi)

2008 – Aşk Yakar (TV Dizisi)

2006 – Kabuslar Evi: Hayal-i Cihan (Patron) (Sinema Filmi)

2005 – Naciye’yi Kim Sevmez (Kemal Gür) (TV Dizisi)

2005 – Belalı Baldız (Okul Müdürü Ziya) (TV Dizisi)

2004 – G.O.R.A (Vumar) (Sinema Filmi)

2003 – Hayat Bilgisi (Ömer) (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (Yaşar Sert) (TV Dizisi)