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Selin Ciğerci kaç yaşında? Selin Ciğerci kimdir? İşte merak edilen hayatı…
Selin Ciğerci kaç yaşında? Selin Ciğerci kimdir? İşte merak edilen hayatı…
Sosyal medyanın ve magazin dünyasının ilgiyle konu edindiği Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci geçtiğimiz aylarda bir futbolcu ile yaptığı evlilikle gündem olmuştu. Peki Selin Ciğerci kimdir, onu nasıl tanıdık? İşte hayat hikayesi...
Magazin 4 Haziran 2020 - 08:34

Selin Ciğerci kimdir? Sosyal medya paylaşımları ile fenomen olan Selin Ciğerci futbolcu Gökhan Çıra ile yaptığı evlilikle biliyor. Ameliyat geçirerek cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci kimdir? İşte ayrıntılar…

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan’ adıyla ünlenmişti. 3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirten Selin Ciğerci, DJ'lik yaparak hayatını sürdürmektedir.

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Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti. Son olarak Gökhan Çıra ile birlikte olan Selin Ciğerci evlilik arefesindeyken ayrılık kararı aldı fakat daha sonrasında evlendi.

Son güncelleme: 08:35 - 04.06.2020
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