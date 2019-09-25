Selin Ciğerci o kavgadan hemen sonra…

Ciğerci, evlilik hazırlığı yaptığı Gökhan Çıra ile gittikleri mekanda sürekli sevgilisine mesaj atan kadını görünce ortalık karıştı. Hemen ayağa kalkan ve çevresindekilerin kendisine bakmasını isteyen Ciğerci tabiri caizse sevgilisine mesaj atan kadına ağzına geleni söyledi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu ifşa görüntüleri olay olurken Twitter’da da en çok yorum yapılan konular arasına girdi. Selin Ciğerci’nin sosyal medya görüntüleri bu hızla yayılırken instagram hesabından tartışma sonrası çektiği video ise yeniden gündeme geldi. Mekandaki ifşa olayının hemen ardından arabasında bir video çeken Ciğerci konuyla ilgili haklılığını savunuyor. İşte o video: