Selin Ciğerci’den deprem çıkışı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ünlü isimler bağış kampanyaları yaparken; Elazığ ve Malatya için yapılan bağışlarla ilgili Selin Ciğerci'nin çıkışı ise dikkat çekti.

Bir çok ünlü isim Elazığ için bağış yaparken sosyal medyada bu felaket olmamış gibi paylaşım yapan ünlü isimlere de eleştiri yağıyor. Bu tepkilerden dolayı Selin Ciğerci yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

“7 MAHALLENİN BİLMESİ GEREKMİYOR”

Selin Ciğerci yaptığı açıklamada “İnsanları depremle alakalı paylaşımlarına göre ne kadar duyarlı ne kadar duyarsız diye şu sosyal medya denen yerde yargılamayın lütfen” dedi. Ciğerci açıklamasına şöyle devam etti: “1 paylaşım yaptı en az duyarlı 4 paylaşım yaptı çok duyarlı… Vatandaşına kötü gününde yardım ediyorsan illa 7 mahallenin bilmesi gerekmiyor. Tekrardan geçmiş olsun.”

DEMET AKALIN’A MI GÖNDERME YAPTI?

Selin Ciğerci’nin bu sözlerinin şu an küs olduğu Demet Akalın’a bir gönderme olabileceği iddia edildi. Akalın geçtiğimiz gün yardım kamyonu hazırlatmış ve “Uyuyan dostların canı sağ olsun” yorumunda bulunmuştu.



