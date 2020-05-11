Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Selin Ciğerci’nin Instagram’daki canlı yayınına katılan bir kullanıcı penisini gösterdi
Instagram canlı yayınında talihsiz bir olay yaşayan Selin Ciğerci şok geçirdi. Ciğerci'nin yayınına bağlanan kişi cinsel organını gösterdi. Bir anda neye uğradığını şaşıran Ciğerci, takipçisini hemen yayından attı.
Magazin 11 Mayıs 2020 - 10:30

Selin Ciğerci, dün gün içinde, yıllar önce çekilen bir fotoğrafının sosyal medyada sık sık paylaşılmasının ardından kendi hesabından bir açıklama yaptı ve “Herkes birbirine atmasına, bana atmanıza gerek yok. ‘Gördün mü?’ diye. Ailemden uzak olduğum, Taksim’de yaşadığım günler. En büyük sınavım olan yıllar. Doğru ama beni böyle şeylerle vuramazsınız. Ben her halimle gurur duyuyorum. Bakın kendim de paylaştım” dedi…

Ciğerci bu olayın ardından ise ilerleyen saatlerde, herkesi şoka uğratan bir olay yaşadı. Instagram'da canlı yayın yapan Ciğerci, “Abla çok önemli bir soru soracağım” diyen bir takipçisini yayına aldı. Yayına katılan kişi yayında katılır katılmaz cinsel organını gösterdi. Ciğerci, takipçisini hemen yayından attı.
“Hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey yaşıyorum” diyen Selin Ciğerci olayla ilgili “Bugün canlı yayında o terbiyesizliği yapanı bulamayacağımı sanıyorsa… Video, resim, adı… Ne varsa avukatıma gitti. Burnundan nasıl fitil fitil getireceğim” dedi. Ciğerci’nİn yaşadığı bu olaya ise tepki yağdı. Ciğerci ise ağlayarak çok üzgün olduğunu ifade etti. Ciğerci “Mübarek ramazan ayında hepinizden çok özür diliyorum ama benim hiç suçum yok. İşimde gücümde evinde ailesiyle olan bir insanım.”

İLGİLİ HABERSelin Ciğerci yaşadığı zor dönemi anlattı
Son güncelleme: 10:47 - 11.05.2020
Etiketler