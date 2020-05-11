Selin Ciğerci’nin Instagram’daki canlı yayınına katılan bir kullanıcı penisini gösterdi

Selin Ciğerci, dün gün içinde, yıllar önce çekilen bir fotoğrafının sosyal medyada sık sık paylaşılmasının ardından kendi hesabından bir açıklama yaptı ve “Herkes birbirine atmasına, bana atmanıza gerek yok. ‘Gördün mü?’ diye. Ailemden uzak olduğum, Taksim’de yaşadığım günler. En büyük sınavım olan yıllar. Doğru ama beni böyle şeylerle vuramazsınız. Ben her halimle gurur duyuyorum. Bakın kendim de paylaştım” dedi…



Ciğerci bu olayın ardından ise ilerleyen saatlerde, herkesi şoka uğratan bir olay yaşadı. Instagram'da canlı yayın yapan Ciğerci, “Abla çok önemli bir soru soracağım” diyen bir takipçisini yayına aldı. Yayına katılan kişi yayında katılır katılmaz cinsel organını gösterdi. Ciğerci, takipçisini hemen yayından attı.

“Hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey yaşıyorum” diyen Selin Ciğerci olayla ilgili “Bugün canlı yayında o terbiyesizliği yapanı bulamayacağımı sanıyorsa… Video, resim, adı… Ne varsa avukatıma gitti. Burnundan nasıl fitil fitil getireceğim” dedi. Ciğerci’nİn yaşadığı bu olaya ise tepki yağdı. Ciğerci ise ağlayarak çok üzgün olduğunu ifade etti. Ciğerci “Mübarek ramazan ayında hepinizden çok özür diliyorum ama benim hiç suçum yok. İşimde gücümde evinde ailesiyle olan bir insanım.”