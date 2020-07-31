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Selin Demiratar: Ekranlarda bir süre daha olmayacağım
Selin Demiratar: Ekranlarda bir süre daha olmayacağım
Oyuncu Selin Demiratar, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, almış olduğu bir kaç parça ürünü değiştirmeye geldiğini ve kısa bir alışveriş turu yapacağını söyledi.
Emre ÇEVİK
Magazin 31 Temmuz 2020 - 08:57

Uzun süredir ekranlardan uzak duran Selin Demiratar, bu duruma şu sözlerle açıklık getirdi; “Muhtemelen bir süre daha ekranlarda olmayacağım. Sonuçta dünya olarak zor ve sancılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç boyunca da oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Set ortamı bildiğiniz gibi çok kalabalık ve farklı mekanlarda oluyor. Ben zaten en başından beri çok zaruri bir durum olmadıkça kalabalıklardan uzak durmaya çalışıyorum. O yüzden de bir süre daha ekranlarda olmayacağım.”

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