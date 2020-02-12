Selin Ortaçlı’ya eşi Şahan Gökbakar soruldu, ‘Ben bilmem eşim bilir’ dedi

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar ile mutlu bir evliliği olan Selin Ortaçlı, magazin gazetecilerine yakalandı "Beni nasıl tanıdınız" dedi. Ortaçlı eşi ile ilgili sorulara da 'Ben bilmem Şahan'a sorun' diye cevap verdi.

Selin Ortaçlı, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Mekan girişi kapüşonuyla kendisini kamufle ettiğini zanneden Ortaçlı, çıkışta yakayı ele verdi. Muhabirlere takılan Ortaçlı, “Nasıl tanıdınız beni” diye şaşkınlığını dile getirdi.

Muhabirlerin “Neler yapıyorsunuz?” sorusuna “Evdeyiz çocuk büyütüyoruz, gayet keyifli. Okula başladılar şimdi daha rahatız, gün içerisinde kendimize biraz vakit ayırıyoruz' diye cevap veren Ortaçlı, konu Şahan Gökbakar’a gelince kahkaha attı.

“Şahan gördüğünüz gibi ekmek yapıyor” diyen Ortaçlı’ya eşinin yeni film çalışması soruldu. Ortaçlı “Ben bilmem, ona soracaksınız bunları” diye konuştu. Şahan Gökbakar'ın eşi için aldığı lüks Volvo jeepin ise Ortaçlı'nın adının baş harfi ile eşinin soyadının baş harflerinden oluştuğu görüldü. Aracın 1 milyon değerinde olduğu öğrenildi.