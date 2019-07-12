Selin Şekerci bronz teniyle dikkat çekti
Oyuncu Selin Şekerci, önceki gün Vadistanbul'da görüntülenen isimlerden oldu. Oyuncu sevgilisi Caner Cindoruk'la birlikte geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatil turunu tamamlayan Selin Şekerci, tatil dönüşü soluğu menajeriyle toplantıda aldı. Görüşme sonrası bir restorana giriş yaparak, yemek yerken görüntülenen ünlü oyuncu, yeni projeler için çalışmalarının sürdüğünü ve önümüzdeki sezon sürpriz projelere imza atabileceğini dile getirdi.
Neşeli olduğu gözlenen Selin Şekerci, tatil sonrası bronz teniyle objektiflere poz verdikten sonra bir süre Kordon Caddesinde yürüyüş yaparak Vadistanbul'dan ayrıldı.