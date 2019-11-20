Selin Şekerci: Saçmalayayım ki…

Evlilik yolunda ilerlediği Caner Cindoruk ile olan ilişkisini eylül ayında sonlandıran Selin Şekerci, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile erken uyanması gereken bir günün öncesinde neler yaptığını gözler önüne serdi.

Oyuncu Selin Şekerci, meslektaşı Caner Cindoruk ile olan ilişkisini bitirdikten sonra sosyal medya hesabına daha fazla ağırlık vermeye başladı. Instagram hesabı üzerinden takipçilerine günlük hayatına dair keyifli fotoğraf ve videolar paylaşan Şekerci, sabah saatlerinde gittiği dişçiden paylaşımda bulundu. Güzel oyuncu aynı güne dair paylaşımlarını esprili bir fotoğrafla sonlandırdı.

SABAH ERKEN KALKACAĞI İÇİN…

İşi dolayısıyla sabah erken uyanması gereken Selin Şekerci, uykuyla olan mücadelesini esprili bir selfie ve “Uyumaya gidip, ruj sürüp geri geldim. Neden? Sabah erken uyanacağım, saçmalayayım ki uykusuz kalayım” notuyla paylaştı.