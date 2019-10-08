Selin Şekerci söyledi onlar beğendi

Oyuncu Selin Şekerci, instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sadece oyunculukta değil şarkıcılıkta da ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi.

Kavak Yelleri, Melekler Korusun ve Leyla ile Mecnun gibi dizilerde boy gösteren ve oyunculuğunu gösterme fırsatı bulan 30 yaşındaki Selin Şekerci, instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Bundan birkaç hafta önce babası vefat eden ve yine instagram hesabından ‘Hoşçakal Baba’ başlığıyla son derece duygusal satırlar paylaşan Şekerci, bu defa da sesinin ne kadar güzel olduğunu gösterdi.

EVİNDE SÖYLEDİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Oyuncu sevgilisi Caner Cindoruk ile geçtiğimiz ay ayrıldığı yazılıp çizilen Selin Şekerci, bir uygulama üzerinden söylediği şarkıyı hesabından paylaştı ve şu satırları yazdı:

“Keşke sese de filtre olsa azcık smooth yapardım. Evde gizli gizli söyledim. Not: ( şarkı söylemek, dinlemek en sevdiğim antidepresandır)”

OYUNCU ARKADAŞLARINDAN BEĞENİ YAĞDI

Selin Şekerci’nin bu paylaşımına çok sayıda beğeni yağarken aralarında Sinem Kobal, Cem Davran ve Başak Dizer’in bulunduğu isimler de emojiler ve yorumlarla beğenilerini gösterdi.