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Selin Şekerci’den ayrılık açıklaması
Selin Şekerci’den ayrılık açıklaması
Güzel oyuncu Selin Şekerci oyuncu arkadaşı  ile birlikte Bebek’de bulunan bir mekanda görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 21 Şubat 2019 - 09:42

Güzel oyuncu yemeğin ardından kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uzun zamandır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Caner Cindoruk ile ayrıldılar haberlerine açıklık getiren Şekerci “Sürekli bizi ayırıyorlar, barıştırıyorlar öyle bir şey yok. Ben hiç sesimi çıkartmıyorum haberler karşısında bizi bir ayırıyorlar bir barıştırıyorlar ama bizim ilişkimiz devam ediyor çok mutluyuz” dedi. Gazetecilerin evlilik düşünüyor musunuz sorusu karşısında oyuncu “İnşallah kısmetse olur ben çok isterim, ama şimdilik öyle bir düşüncemiz yok biz gayet mutluyuz”dedi.

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Son güncelleme: 09:44 - 21.02.2019
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