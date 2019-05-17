Selin Sezgin kimdir? Selin Sezgin nereli ve kaç yaşında?

Selin Sezgin, 1990 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Zeytinyağlı Yiyemem Aman isimli televizyon filmi ile yaşayan Selin Sezgin hakkında merak edilenler haberimizde... Selin Sezgin nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Elif dizisinde, Melek karakterini canlandıran Selin Sezgin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Selin Sezgin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SELİN SEZGİN KİMDİR?

Selin Sezgin, 20 Haziran 1990 İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam

Tasarımı bölümünde eğitim gören Selin Sezgin, Ümit Çırak'tan oyunculuk Eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında yayınlanan Zeytinyağlı Yiyemem Aman adlı film ile yaşayan Selin Sezgin şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Elif dizisinde Melek karakterine hayat vermektedir. Selin Sezgin, 1.68 metre boyunda, 52 kilo ve İkizler burcudur.



Selin Sezgin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hayatta Olmaz (Sinema Filmi)

2014-2019 – Elif (Melek) (TV Dizisi)

2006 – Zeytinyağlı Yiyemem Aman (Emine) (TV Filmi)