Selin Yeninci kimdir? Selin Yeninci nereli ve kaç yaşında?

Selin Yeninci, 1988 doğumludur. Oyunculuk kariyerine Vicdan dizisi ile adım atan Selin Yeninci hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Selin Yeninci nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Selin Yeninci kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi’nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarda yer aldı.

İlk oyunculuk deneyimini ise Vicdan adlı dizide Hande karakteri ile yaşayan Selin Yeninci şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, 1.64 metre boyunda, 52 kilo ve Oğlak burcudur.



Selin Yeninci'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Nasipse Adayız (Arzu) (Sinema Filmi)

2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Saniye) (TV Dizisi)

2018 – Avlu (Merve) (TV Dizisi)

2017 – Yüz Yüze (Melisa) (TV Dizisi)

2016 – Kaçın Kurası (Neşe) (TV Dizisi)

2016 – Rengarenk (TV Dizisi)

2014 – Toz Ruhu (Neslihan) (Sinema Filmi)

2014 – Olur Olur (Ebru) (Sinema Filmi)

2014 – Vicdan (Hande) (TV Dizisi)