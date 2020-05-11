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Selma Blair, erkek arkadaşını maskeyle öperken objektiflere yansıdı
Selma Blair, erkek arkadaşını maskeyle öperken objektiflere yansıdı
Legally Blonde (Bu Nasıl Sarışın) filminde Vivian karakteriyle üne kavuşan ABD’li oyuncu Selma Blair'e iki yıl önce MS teşhisi konmuş ve ünlü oyuncu uzun süredir tedavi görüyordu. Blair, sağlığına kavuştuktan sonra, sevgilisi ile birlikte Los Angeles'ta kahve almaya çıktığında görüldü...
Magazin 11 Mayıs 2020 - 12:18

MS (Multiple Skleroz) teşhisi konulduktan sonra zor günler geçiren ünlü oyuncu Selma Blair, uzun süre tedavi gördü. Günden güne sağlığına kavuşan Blair’in en büyük arzusu ekranlara geri dönmek…

Selma Blair’e MS teşhisi konmadan önceki hali…

Legally Blonde (Bu Nasıl Sarışın) filminde Vivian karakteriyle üne kavuşan ABD'li oyuncu, zor günleri atlattıktan sonra normal hayatına geri döndü. Ünlü oyuncu dün de sevgilisi Ron Carlson ile birlikte Los Angeles’ta kahve almaya giderken görüntülendi.
ikilinin birbirlerine, sevgi gösterisinde bulunması, “Corona günlerinde aşk” yorumlarına neden oldu.