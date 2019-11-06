Selma Blair’dan kemoterapi sonrası pozitif paylaşım

ABD’li oyuncu Selma Blair, geçen yıl MS (Multiple Skleroz) teşhisi konulmuş ve hemen tedaviye başlanmıştı. Başlarda kemoterapi tedavisini reddeden Blair, ilk dozunda daha iyi hissettiği için tedaviye devam kararı almıştı.

Hastalığının tedavi sürecini sosyal medya hesabından paylaşmaktan çekinmeyen Blair, bir miktar uzayan saçlarının beyazlığından rahatsız olup kahverengiye boyadığını söyledi. Fakat sadece kafa derisini boyadığını farkeden Blair, saçlarını şimdilik beyaz bıraktığını ve boyamak için saçlarının uzamasını beklediğini belirtti.

Hastalığını geçen yıl açık sözlülükle açıklayan Blair, “Doktor teşhisi koyduğunda ağladım. Panikten kaynaklanan gözyaşları değildi. Kontrolünü kaybedeceğim bir vücudum olacağını bildiğim için ağlıyordum” demişti.