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Selma Ergeç: “Ailemle tatile çıkacağım”
Selma Ergeç: “Ailemle tatile çıkacağım”
Güzel oyuncu Selma Ergeç geçtiğimiz günlerde Etiler’de bir mekanda arkadaşıyla hararetli bir şekilde sohbet ederken objektiflere yansıdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 11 Temmuz 2019 - 07:29

Selma Ergeç mekan çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı Güzel oyuncu, yazın burada kalanlardansınız galiba diyerek gazetecilerle şakalaştı. Yaz tatili için henüz bir yere gitmediğini ama ailesi ile birlikte bir plan yaptıklarını belirten Ergeç, yeni projeleri hakkında konuştu “ Okumalarım devam ediyor içime sinen bir iş olsun istiyorum onu bulduğum zaman inşallah olacak , yeter ki anlatmak istediğim hikayeye denk geleyim yeter, çok özledim tabi ki” dedi. Spor kıyafetleri ile dikkat çeken Ergeç gazetecilere kolaylık diledikten sonra arkadaşı ile birlikte gözden kayboldu.

Son güncelleme: 08:47 - 11.07.2019
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