Selma Ergeç erkek ve kadınların maaşlarının eşitsizliğine isyan etti

Nişantaşı'nda alışveriş sonrası objektiflere takılan Selma Ergeç, erkek oyuncuların kadın oyunculardan daha çok maaş almasına isyan etti ve "Aynı işi yapan kadın ve erkeğin aynı maaşı alması gerekiyor" dedi...

Selma Ergeç, Nişantaşı’nda bir mağaza çıkışı objektiflere takıldı. Bir çiçekçinin üzerine çiçek atmasına kızan Ergeç, “Bu çiçeklere yazık değil mi? bir gün içinde ölüyor” diyerek sitem etti. Gazetecilerin sorularına yanıt veren oyuncu, “Arkadaşıma hediye bakıyordum. Çoğunlukla bu tip mağazalara yüksek fiyatlar vermem. İkinci el alışveriş yaparım. Geri dönüşüme önem veririm” dedi.



Muhabirlerin “Erkek oyuncuların kadın oyunculardan fazla kazandığı doğru mu?” sorusuna; “Bütün dünyada sadece bizim mesleğimizde değil. Bunun aşılması için çalışmalar var. Maaş aralığını kapatmamız gerekiyor. Aynı işi yapan kadın ve erkeğin aynı maaşı alması gerekiyor” diyerek konu hakkında görüşlerini belirtti.