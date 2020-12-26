Selma Sonat’ın 6 testi de negatif çıktı ama karantinada

1946’da Eskişehir'de doğan, beyaz perdeye 1965’te Yılmaz Güney ile çekilen ‘Prangasız Mahkumlar’ isimli filmle ayak atan Selma Sonat, 60 filmde oynarken çok sayıda televizyon dizilerinde de rol aldı.

Uzun yıllardan bu yana Marmaris’te yaşayan Sonat, corona testleri negatif çıkmasına rağmen halsizliği devam edip ateşi düşmeyince özel hastaneye kaldırıldı.

Üçüncü gün Sonat’ın ateşi verilen ilaçlara rağmen düşmeyip, aldığı oksijen takviyesine rağmen nefes almakta zorluk çekmeye başlayınca bu kez onu ziyaretçi yasağı olan izole bir odaya alarak tedavi uygulamaya başlandı.

“ŞU AN SAĞLIK DURUMU İYİ”

Hastanenin başhekimi Op. Dr. Sahir Ökten, Selma Sonat’ın şu anki durumunun iyi olduğunu belirterek, “Yaptığımız 6 testte de sonuç sürekli negatif çıktı. Fakat ateş düşmeyip halsizlik devam edince tam teşekküllü kontrolden geçirdik. Akciğer tomografisinde bulgular aman dikkat dedirtti bize. Zaten kendisi KOAH. Şu anda aktif corona düşünmüyoruz ama onun yarattığı sorunlar devam ediyor. Bu nedenle kendisini hemen ara bölmeye, yani aktif olanlarla olmayanlar arasına kurduğumuz özel bölüme aldık. Tedbirli olmak zorundayız, kontrollü tedavi sürüyor” dedi.





EŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Marmaris’te sanat etkinliklerinde önemli rol oynayan, Kalimerhaba Derneği’nin de başkanlığını yapan Selma Sonat’ın rahatsızlığını eşi Umur Özlüer sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Zorla Covid. Gülüm soldu, bakım için seraya aldık. Evet, yoldaşım Selma Sonat’ı kabus gibi üzerimize çöken Covid-19 karabulutundan narin yapısı, hassas ciğerleri dolayısı ile gözümüzün bebeği gibi korurken, sakınan göze çöp batar misali, önce ateşlendi, ardından nefes almada zorluk çekmeye başladı. Derhal hastanede gereken kontrolleri yapıldı. Tahlil ve testler sonucu corona testi negatif çıktı. Zaten beş gün önce de benim için eve gelen Marmaris Sağlık Müdürlüğü ekibinin yaptığı test de negatif çıkmış, ancak önlem olarak Covid-19 için kullandıkları Favira adlı ilaçtan ona ve kızıma da vermişlerdi. Hastanedeki detaylı muayene, tahliller, röntgen ve tomografi sonucu negatif ancak geçmiş yılların kötü alışkanlığından kaynaklanan ve kronik bir rahatsızlığa dönüşen KOAH hastalığı izlerine istinaden evde tedaviye başladık.”

“ATEŞ DÜŞMEDİ TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDI”

“Verilen ilaçlara rağmen beşinci günde bile ateşin düşmemesi üzerine tekrar hastanenin yolunu tuttuk. Yine detaylı bir muayene ve tahliller sonucunda hastanede yatarak tedavisine karar veridi. Bu arada Covid-19 için yapılan testi de tekrar (4.kez) negatif çıktı. Doktoru iyice emin olmak için bir de antikor testi yaptırdı o da negatif çıktı. Hastanede geçen üçüncü gün Selma’nın ateşi verilen ilaçlara rağmen tekrar düşmeyip, aldığı oksijen takviyesine rağmen nefes almakta zorluk çekmeye başlayınca bu kez onu refakatsiz, ziyaretçi yasağı olan izole bir odaya aldılar ve sadece özel bir hemşire ile doktorunun girdiği bir süreç başladı.”

“Bu arada yapılan testi yine negatif çıktı ancak tekrar yapılan antikor testinde Covid-19 izine rastlandı ve tedavinin yol haritası bu sinsi düşmana karşı yeniden belirlendi. Allah'tan teknolojinin büyük nimeti ile görüntülü olarak konuşabiliyoruz Selma ile. On gündür ilk kez bu sabah, gülümün tekrar canlandığını görmek içime su serpti. Umarım o yaşama bağlılığının gücü ile bu sıkıntıyı da aşacaktır.”

“BU HASTALIĞIN LİTERATÜRÜNE GEÇECEK BİR HASTA OLDU”

“Bakın bana bir şey olursa test mest istemem, sakın ha hastaneye de gitmem’ tehditlerini savururken bu duruma düştü. Büyük konuşmamak gerek, insan ne istemezse başına misli ile geliyor maalesef. Selma istemediği testten tam 6 kere oldu hepsinde negatif çıktı. Sonunda antikorlarında yapılan inceleme sonucu bir anlamda zorla Covid-19 oldu. Sanırım bu hastalığın literatürüne geçecek bir hasta oldu.”

“Yeni yıla, yenilenen sağlıklı Selma ile girmek en büyük dileğimiz. Bu yazıları sizlerle paylaşmamın sebebi, lütfen dikkatli olunuz ve özellikle maske, mesafe, hijyen krallarına uyunuz ve kalabalık yerlerden uzak durunuz.”