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Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor
Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor
Yıllarca Fenerbahçe'de top koşturduktan sonra sırasıyla Antalyaspor, İstanbul Başakşehir formaları giyen ve şimdilerde Eskişehirspor'un başarısı için mücadele eden Semih Şentürk, 12 odalı ve 6 banyolu villasını satışa çıkardı.
Magazin 19 Kasım 2019 - 13:12

Milli Takım’ın eski futbolcularından Semih Şentürk önemli bir karar alarak, 2003 yılında evlendiği eşi Pınar Şentürk ve kızlarıyla oturduğu villayı satışa çıkardı.

2.Sayfa adlı programda yayınlanan habere göre Semih ve Pınar Şentürk çifti uzun zamandır oturduğu ve içine büyük masraf yaptığı 12 odalı, 6 banyolu ve dev havuzlu villası için 19 milyon lira istiyor. Çiftin 10 yıl önce Beykoz’dan satın aldıkları, 1200 metrekare arazi içinde bulunan, 12 odalı ve 6 banyolu evleri için ilan verdiler.

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