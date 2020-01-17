Semiha Yankı, yeni yaşını dostlarıyla kutladı

Semiha Yankı, 62. yaşını bir grup yakın arkadaşıyla birlikte Çeşme’deki bir restoranda kutladı. Yaş günü pastasını arkadaşlarının alkışlarıyla kesen Yankı, parmakları ile 6 ve 2 işareti yaparak, 62. yaş gününü kutladığını ifade etti.

“HAYATIMDA VERDİĞİM ÇOK DOĞRU BİR KARA OLDU”



İstanbul’dan ayrılarak Çeşme’ye yerleşen ünlü sanatçı, “İyi ki böyle bir karar vermişim. Çocukluk arkadaşım sayesinde Çeşme’ye yerleştim. Çeşme’ye yerleştikten sonra yeni dostlarla tanıştım. Hayatımda verdiğim çok doğru bir karar oldu. Tabi ki hayatımda mihenk taşlarım var, ama bu verdiğim karar da onlar kadar önemli” dedi. Kaç yaşına girildiğinin sorulması üzerine Yankı, “62 yaşımdan gün almaya başladım. 15 Ocak 1958 doğumluyum. 62 yaşındayım; ama kendimi 12,5 yaşında hissediyorum” diye açıkladı. (İHA)