Semiramis Pekkan’dan çarpıcı gönderme: Davar olmaya gerek yok

Süper star Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan, sosyal medya hesabı üzerinden sosyal sorumluluk kampanyanlarını yakından takip ettiğini gösterirken aynı zamanda kendisini rahatsız eden konularda da görüşünü açıklamaktan geri durmuyor. Son zamanlarda birbiri ardına gelen ‘Doğa katliamı’ haberleri sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Pekkan, bir rüzgar türbininin gölgesine girmiş koyunların fotoğrafını üzerindeki, ‘Ağacın kıymetini anlamak için davar olmaya gerek yok’ notuyla paylaştı ve kendisi de ‘Yok’ notunu düştü.