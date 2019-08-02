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Semiramis Pekkan’dan çarpıcı gönderme: Davar olmaya gerek yok
Semiramis Pekkan’dan çarpıcı gönderme: Davar olmaya gerek yok
Özellikle Kaz Dağları'ndaki doğa katliamı sonrasında herkesi isyan ettiren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Semiramis Pekkan da tepkisini gösterdi.
Magazin 2 Ağustos 2019 - 10:05

Süper star Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan, sosyal medya hesabı üzerinden sosyal sorumluluk kampanyanlarını yakından takip ettiğini gösterirken aynı zamanda kendisini rahatsız eden konularda da görüşünü açıklamaktan geri durmuyor. Son zamanlarda birbiri ardına gelen ‘Doğa katliamı’ haberleri sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Pekkan, bir rüzgar türbininin gölgesine girmiş koyunların fotoğrafını üzerindeki, ‘Ağacın kıymetini anlamak için davar olmaya gerek yok’ notuyla paylaştı ve kendisi de ‘Yok’ notunu düştü.

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