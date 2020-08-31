Semra Güzel: Hayranlık adı altında yaptığı ahlaksızlıklar bitmedi!

Oyuncu Semra Güzel'in başı bu aralar telefon ve sosyal medya üzerinden kendisini rahatsız eden bir sapıkla dertte! 'Hayran' adı altında sürekli kendisini rahatsız eden ve telefondan ahlaksız konuşmalar yapmaya çalışan kişiyi Semra Güzel savcılığa şikayet etti.

Bir dönem Şevkat Yerimdar dizisinde izlediğimiz Semra Güzel, yaptığı şikayet sonrasında Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiğini ve yakın zamanda bu kişinin gerekli cezayı alacağına inandığını söyledi.

Yaşadığı bu taciz olayıyla ilgili olarak bir de kamuoyu açıklamasında bulunan Semra Güzel, şu ifadeleri kullandı:

*Beni bu olaylara maruz bırakan kişi şahsımı tanımayan biri sanırım. Şahsımı geçtim ailemi de tanımıyor anlaşılan. Çünkü ailemi tanıyan insanın bu tür rahatsızlıklar vermesi, ciddi bir akıl tutulması yaşadığı anlamına gelmektedir.

*Kaldı ki kimsesi olmayan birine de bu şekılde bir şey yapmaya kimsenin hakkı yok hayranlık adı altında rahatsızlıkları, tehditleri, ahlaksızlıkları bitmedi.

*Türkiye Cumhuriyeti başsavcılığı , İstanbul Emniyet Müdürlüğü gibi adli merciiler vasıtası ve avukatım aracılığı ile yakinen takipte olduğumuzu belirtmek isterim.

*Maalesef oluyor böyle şeyler diyerek ve korkarak yaşayacak halimiz yok. İnsan tabiki kaygılanabilir fakat bir kadın olarak daha güçlü yaşamalıyız hayatı korkarak değil.

*Kadın olarak, özellikle şiddet mağduru kadınların bir nebze sesi olabilmek adına söylemek isterim ki ; İyiyim ve korkmuyorum, bizler hür, hakkını savunan güçlü kadınlar olmalıyız. Ben gayet sabırlı bir insanım ve sabrediyorum. Böyle sapık ve hasta zihniyetlerin toplumdan bir şekilde soyutlanması konusunda sürdürdüğüm mücadelemin arkasındayım.