Semra Güzel: Yakın çevremde de virüsten etkilenenler oldu, önlemleri bırakmayın

Sosyal medyayı bu süreçte daha yoğun bir şekilde kullanan ve mesleği olan programcılık üzerine eğilerek Youtube hesabı üzerinden sevenleriyle buluşmaya devam eden Semra Güzel, corona virüsü ve karantina süreciyle ilgili şunları söyledi:

“Her ne kadar bu salgın döneminin pek de olumlu bir tarafı olmasa da ailemin yanında daha fazla vakit geçirmemi sağladığı için mutluyum. Bu felaket hepimiz için ruhsal çöküntüler yarattı. Yakın çevremden birkaç kişinin de virüsten etkilenerek tedavi görmesi beni çok etkilemiş olsa da şükür ki virüsü yenerek bu süreci atlatmaları işin sonunda beni mutlu eden bir gelişme oldu. Fakat corona virüsü tam anlamıyla geçmediği için dikkat etmeye devam edelim. Olabildiğince sosyal mesafeyi koruyarak evde vakit geçirelim ki biran önce her şey normale dönsün”

Pek çok ünlü isim gibi yeni yaşına karantina günlerinde girmek zorunda kalan Güzel, “Doğum günümü bu sürecin içerisinde geçirmem ve yeni yaşıma girerken ailemize minicik bir yavru kedinin dahil olması bu süreçte bana en çok huzur veren gelişme oldu. Hayvanlara şiddet haberlerini okurken gerçekten çok üzülüyorum ve söylemek istiyorum ki artık ne olur hayvanalar ve insanlara yapılan şiddetten uzak duralım” şeklinde konuştu.