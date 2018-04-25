Sen Anlat Karadeniz 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı Sen Anlat Karadeniz 14. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 14. son bölümde; Yiğit’in geçici velayetini kazanan Vedat, yine şeytani bir planın peşine düşer ve oğlunu da alıp otelden ayrılır. Yiğit’in nerede olduğunu bilememek Nefes’i ve Tahir’i çılgına çevirir. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizinin son bölüm özeti ve son bölüm özeti…
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Bir de gayrı ahlaki hayat iddiası yüzünden Nefes Tahir’i kendisinden uzak durmaya zorlayınca, güçlü takımın her bir üyesi ayrı ayrı yerlere savrulur ve ayrı ayrı yanarlar. Deli Tahir yine deliliğini yapar ve herkesin tekrar bir araya gelmesini sağlar. Ama bu delilik, Vedat’ın daha büyük bir planı devreye sokmasına neden olur. Nefes ve Tahir’in bu plana verdikleri karşılık, Vedat’ın asla tahmin edemeyeceği bir şeydir.
Nefes’i gören Tahir! #oğlumuziçin pic.twitter.com/uGU2UjKsol
— atv (@atvcomtr) 25 Nisan 2018
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMAN