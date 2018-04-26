Nefes ve Tahir evleniyor! Sen Anlat Karadeniz 15. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 14. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tahir ve Nefes evleniyor mu? ATV'nin sevilen dizisinde yeni fragmanda Tahir ve Nefes evlenmeye karar veriyor! Tahir'in 'Ben gelinimi seçtim' sözü yeni tanıtıma damga vuruyor. Sen Anlat Karadeniz 14. son bölüm izleme linki haberimizde. İşte ayrıntılar...

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Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Mehmet Ali Nuroğlu’nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmada Tahir ve Nefes evlşilik kararı alıyorlar. İşte yeni bölüme dair gelişmeler ve Sen Anlat Karadeniz 14. son bölüm izleme linki…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Her şey Yiğit için!

Yiğit’in geçici velayetini kazanan Vedat, yine şeytani bir planın peşine düşer ve oğlunu da alıp otelden ayrılır. Yiğit’in nerede olduğunu bilememek Nefes’i ve Tahir’i çılgına çevirir. Bir de gayrı ahlaki hayat iddiası yüzünden Nefes Tahir’i kendisinden uzak durmaya zorlayınca, güçlü takımın her bir üyesi ayrı ayrı yerlere savrulur ve ayrı ayrı yanarlar. Deli Tahir yine deliliğini yapar ve herkesin tekrar bir araya gelmesini sağlar. Ama bu delilik, Vedat’ın daha büyük bir planı devreye sokmasına neden olur. Nefes ve Tahir’in bu plana verdikleri karşılık, Vedat’ın asla tahmin edemeyeceği bir şeydir.

Yeni bölümde evlilik haberi var!

SEN ANLAT KARADENİZ 15. BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE