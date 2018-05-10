Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin sevilsen dizisi Sen Anlat Karadeniz 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizi severlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Yiğit'i kurtarabilmek için hayatlarını birleştiren Nefes ve Tahir'in asıl savaşları başlamıştır. Kendilerine dayatılan hayatı kabullenmeyen ikiliyi neler bekliyor? Sen Anlat Karadeniz 16. son bölüm izleme linki ve son bölüm özeti haberimizde...

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Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu’nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu merak ediliyor. Haberimizde Sen Anlat Karadeniz 16. son bölüm izleme linkini ve son bölümde neler oldu? sorusun da yanıtı mevcut.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Mutluluk kısa mı sürecek?

Yiğit’i kurtarabilmek için hayatlarını birleştiren Nefes ve Tahir’in asıl savaşları şimdi başlamaktadır. İlk günden onlara zindan edilen hayata, el ele direnmeye kararlıdırlar. Tahir önce Nefes’i bir kaç kez düştüğü yerden kaldırmak zorunda kalır. Ama kendisi düştüğünde ve acıdan delirdiğinde, Nefes’in o kırılgan görünüşünün altındaki gerçek gücü görür ve büyülenir.

Vedat’ın cehenneminde direnebilmek için Yiğit’le kendisine bir masal dünyası yaratan Nefes, bu cehennemde de Tahir’le kendisine bir sevda türküsü yaratmaya başlamıştır. Ancak, Saniye’nin başını çektiği “dul bir kadınla evlenemezsin” cemiyetinin çığlıklarını bastırmaya çalışan bu türkü, Vedat’ın intikam çığlıklarını henüz duymamıştır.

Nefes ile Tahir’in evlenmeleri yüzünden çıldıran Vedat, Tahir’i öldürmeye ant içer. Kendi eliyle canına kıyamadığı Tahir’in ölmesi için bir maşa kullanmayı planlar. Planını gerçekleştirmek için masum bir canı, Mercan’ı kurban etmeye karar verir. Nefes ile Tahir evlenince dengesini iyice kaybeden Mercan, Vedat’ın şeytani planının kurbanı olacak mıdır?

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

Sen Anlat Karadeniz’in 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlandığı anda aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 17. BÖLÜM FRAGMANI