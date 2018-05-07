Vedat’tan hain plan! Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 15. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen 16. yeni bölümün 2. fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Nefes ile Tahir evlenir. Tahir, Nefes'e "Hoşgeldin Nefes Kaleli" der, Nefes de gülümseyerek "Hoşbuldum" diye cevap verir. Onların mutluluğuna tahammül edemeyen Vedat, çılgına döner ve kapılarına dayanır"Şunu aklından çıkarma onun sahibi benim" diye bağırınca Tahir, Vedat'ın yakasına yapışır. İşte Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı...

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Sen Anlat Karadeniz yayınlandığı günden beri reytinglerin zirvesinden inmek bilmiyor.Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. O ses Nefes’in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği “Vedat’ın artığıyla evlenecek misin?” sözünden dolayı Nefes’e çok kızgındır. Nefes’in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes’in de karşısında dağ gibi durur.

Nefes için ise evlilik keskin bıçaktır. Evlense yanacaklar, evlenmese yanacaklar. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başlar. Nefes’in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye sokar. Tahir ise Vedat’ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat’ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaşır. Tahir’le Nefes evlenebilecekler mi?

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE