Sen Anlat Karadeniz 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle

ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Yiğit'İn velayeti kimde kalacak? Yeni tanıtımda Nefes'in söylediği 'Bunu sana Vedat yaptıysa elimi, sık tamam mı?' cümlesi tüm izleyenlerin gerilmesine neden oluyor. İşte Sen Anlat Karadeniz son bölüm izleme linki ve yeni bölüme dair gelişmeler...

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Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimlerin paylaştığı Sen Anlat Karadeniz 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni tanıtımda eğlenceli bir gün geçirmek için arabayla gezen Nefes ve Tahir fragmanın renkli başlamasına neden oluyor. ‘Tahir’in Nefes’e söylediği ‘Beni kalbimden vuran o değil yalnız! cümlesi de izleyenlerde bir tebessüm yaratıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz son bölüm izleme linki…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir.

Tahir’in göğsüne Cemil’in kör mermisi saplanmış kalmıştır. Üstelik Vedat, Cemil’in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir’in peşindedir. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat’a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdır. Deli Tahir’in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes’e olan sevdasıdır. Nefes ise şimdi Tahir’den daha delidir. Tahir Kaleli’nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır. İnandığı tek şeyi herkese haykırır: “Tahir bizi bırakmaz!” Son nefesiyle kendisini Karadeniz’in serin sularına bırakan Tahir, Nefes’e verdiği sözü tutabilecek midir, yoksa sonsuza kadar Nefes’siz mi kalacaktır?kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 19. BÖLÜM 2. FRAGMANI