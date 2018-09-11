Sen Anlat Karadeniz 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezondan fragman geldi! Peki tarih belli oldu mu?

Sen Anlat Karadeniz 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezondan fragman geldi! Peki tarih belli oldu mu?

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında ATV'de yayınlanmaya başlayan Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz 2. sezon fragmanının gelmesi ile birlikte başlangıç tarihi de daha fazla araştırılıyor. Peki Sen Anlat Karadeniz 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

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Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanında Tahir, boğulmaktan kurtulmaya çalışıyor. Yeni sezonda elindeki bıçakla ellerindeki bağı kesmeye çalışan Tahir kurtulabilecek mi? Sen Anlat Karadeniz 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni sezon hakkında merak edilenler…

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonunun ilk bölümününü 19 Eylül Çarşamba gecesi yayınlanması bekleniyor. Çarşamba geceleri yayınlanan Sen Anlat Karadeniz’in yeni sezonda yayın gününün değişmesi beklenmiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZON FRAGMANI

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Karadeniz’e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit’le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

Ceylan ile Nefes’i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa’nın, Vedat’ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.

Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir’in canını almak.