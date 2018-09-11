Sen Anlat Karadeniz yeni sezon için heyecan dolu geri sayım… Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm ne zaman?

Sen Anlat Karadeniz yeni sezon için heyecan dolu geri sayım… Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm ne zaman?

Gerilim dolu bir final sonrası Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonu büyük bir merakla beklenmeye başladı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında ATV'de yayınlanmaya başlayan Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz 2. sezon fragmanının gelmesi ile birlikte başlangıç tarihi de daha fazla araştırılıyor. Peki Sen Anlat Karadeniz 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

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Geri sayım başladı Sen Anlat Karadeniz’in yeni sezonu bekleniyor. Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanında Tahir, boğulmaktan kurtulmaya çalışıyor. Yeni sezonda elindeki bıçakla ellerindeki bağı kesmeye çalışan Tahir kurtulabilecek mi? Sen Anlat Karadeniz 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni sezon hakkında merak edilenler…

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sen Anlat Karadeniz'de yeni sezon ilk bölümde de heyecan dorukta. Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanında; son bölümde gemiden sulara atlamak zorunda kalan Tahir’in elindeki bıçakla suyun içinde kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonunun ilk bölümününü 19 Eylül Çarşamba gecesi yayınlanması bekleniyor. Çarşamba geceleri yayınlanan Sen Anlat Karadeniz’in yeni sezonda yayın gününün değişmesi beklenmiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZON FRAGMANI

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman gibi genç yıldızların paylaştığı Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanında Saniye Hanım’ın telefonda duydukları karşısında yere yığıldığı görülüyor.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Karadeniz’e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit’le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

Ceylan ile Nefes’i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa’nın, Vedat’ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.

Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir’in canını almak.